Что нужно знать об эндоскопической подтяжке лба

Эндоскопическая подтяжка лба — одна из самых популярных операций сегодня. Процедура направлена на устранение признаков старения и возвращение лицу молодого, свежего вида. Хотя эта операция имеет множество плюсов, прежде чем принять решение о ее проведении, важно ознакомиться с ее основными аспектами. О них нам рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

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Одна из самых нетравматичных операций

У этой процедуры множество преимуществ. Прежде всего — минимальная травматизация. Александр:

«В отличие от традиционных методов подтяжки, эндоскопическая техника требует лишь нескольких небольших разрезов».

Это приводит к меньшим травмам тканей и снижению вероятности осложнений.

Вследствие этого шрамов и рубцов после эндоскопической подтяжки тоже меньше. И это еще одно преимущество. Плюс ко всему, восстановление после такой операции проходит довольно быстро, что позволяет в кратчайшие сроки вернуться к повседневной жизни.

И, конечно, правильно выполненная операция позволяет достичь естественного вида, что значительно повышает самооценку и уверенность пациента, по словам врача.

Подготовка к операции

Прежде чем принять решение об эндоскопической подтяжке лба, необходимо провести тщательную подготовку. На первом этапе важно обсудить все детали с квалифицированным специалистом. Он должен оценить вашу индивидуальную ситуацию и ответить на все вопросы. Также нужно обсудить ваши ожидания и возможные результаты.

Перед операцией необходимо сообщить врачу о всех имеющихся хронических заболеваниях, аллергиях и принимаемых лекарствах. Это поможет избежать возможных осложнений.

После этого врач должен назначить анализы крови, оценить работу сердца и других органов, чтобы гарантировать, что вы готовы к проведению операции.

Процесс операции

Сама операция обычно занимает порядка 2—3 часов. Александр:

«Разрезы делаются вдоль линий роста волос, что минимизирует видимость шрамов».

После введения эндоскопа хирург выполняет необходимые манипуляции: удаляет избыточную кожу, подтягивает мышцы и фиксирует их в новом положении.

После хирургического вмешательства могут возникнуть небольшие отеки и синяки, которые исчезнут в течение нескольких дней. Важно следовать рекомендациям врача по уходу за ранами и избегать физических нагрузок на протяжении определенного времени.

Примерно через две недели пациент уже может вернуться к обычной жизни, хотя все-таки для полного заживления потребуется несколько месяцев. В это время кожа будет постепенно подтягиваться, и конечный результат станет более заметным.

Возможные риски и осложнения

Как и любая операция, эндоскопическая подтяжка лба может иметь свои риски и осложнения. К ним относятся инфекция, кровотечение, асимметрия или неудовлетворительные результаты. Поэтому так важно подойти к выбору опытного хирурга и соблюдать все рекомендации.