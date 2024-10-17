Колорист подсказал, как выбрать стрижку, учитывая форму лица

Подобрать правильную стрижку — серьезный квест, который вы проходите вместе с мастером. У каждой формы лица есть особенности, которые нельзя не учитывать, когда вы садитесь в кресло к стилисту. Стилист, колорист Алекс Новиков подсказал нам, как не ошибиться при выборе стрижки, учитывая свою форму лица.

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Круглое лицо

Одно из главных правил для круглого лица — отсутствие челки. Алекс:

«Слишком объемная челка полностью разрушит ваш образ, она подчеркнет все округлости, которые вы хотели бы скрыть».

Также эксперт рекомендует обратить внимание на многослойные стрижки, которые рассеют внимание и отвлекут от объемов на лице, если они есть. Подбирайте стрижку, которая скрывала бы уши, для этого волосы должны быть довольно длинными, пикси точно не вариант для такой формы лица.

Прямоугольное лицо

Для такой формы никак не подойдут стрижки с пышностью в зоне макушки. Ровный пробор в случае с прямоугольным лицом сделает его грубее и ваши черты в принципе будут слишком острыми. Алекс:

«Здесь я бы наоборот рекомендовал выбирать стрижки с массивной челкой, которая корректирует верхнюю треть лица».

Как и в предыдущем случае, стоит сделать выбор в пользу многослойных стрижек для смягчения черт лица. Идеальная стрижка в вашем случае — удлиненный боб.

Квадратное лицо

Особенность такой формы лица требует корректировки в виде симметричной челки. Вы также можете выбрать косую челку, как советует эксперт, если есть необходимость сгладить черты лица. Алекс:

«Смотрите, чтобы после стрижки вы могли создавать объем у корней при укладке. Это значит, что слишком короткие стрижки вам не слишком подходят».

Каскад до плеч или ниже — ваш вариант.

Треугольное лицо

Настоящее раздолье для стилистов и девушек, которые обожают стрижки до плеч. Вы также можете рискнуть и выбрать ультракороткую челку, но помните, что ее необходимо поддерживать одной длины постоянно, а значит требуется регулярная коррекция всей стрижки. К плюсам можно отнести тот факт, что вам пойдут любые вариации каре.