Как правильно сушить волосы феном

Трудно представить жизнь современной женщины без качественного фена. Однако даже самая продвинутая модель может испортить волосы, если вы сушите неправильно. Стилист Анна Маврина рассказала о самых популярных ошибках при укладке волос феном, которые вы наверняка продолжаете совершать.

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Вы игнорируете диффузор

Специальная насадка, которая шла в комплекте с вашим феном, на самом деле очень полезная вещь. Анна:

«Я настоятельно рекомендую использовать диффузор девушкам с вьющимися волосами, а также девушкам с сухими волосами, так как такая насадка равномерно распределяет горячий воздух, снижая опасность для волос».

Особенно удобно пользоваться диффузором, если вы любите делать легкие волны и не хотите жечь волосы плойкой.

Режимы

На каждом современном фене есть функция переключения режимов. Как говорит наш эксперт, важно разобраться, в какой момент какой режим необходим. Если вы привыкли сушить волосы на одной мощности, со временем вы добьетесь не пышности, а сухости и ломкости. Постепенно переключайте режимы во время сушки, чаще всего у вас есть три этапа переключения, последний их которых — холодный.

Не используете термозащиту

Важнейший момент, если укладка феном — ваш ежедневный ритуал. Анна:

«Для любого типа волос существуют средства как смываемые, так и несмываемые, последние я особенно рекомендую во время сушки волос. Полностью вы их не защитите, но снизите нагрузку точно».

Волосы не будут перегреваться и в дальнейшем не придется восстанавливать волосяное полотно у специалиста.

Холодный воздух

Как мы говорили ранее, у фена есть режимы. Последний — холодный — один из самых важных. Всегда завершайте сушку холодным воздухом. Таким образом вы не дадите волосам потерять всю влагу, кроме того, уже через неделю в подобном режиме вы заметите, что волосы начнут ярче блестеть.