Стилист рассказал про осенние тренды в этом году

Эта осень призвана быть яркой и женственной, ведь в моду вошли вишнёвые оттенки, стиль 70-х, полупрозрачные платья и блузы из кружева. О модных трендах «Клопс» рассказала калининградский стилист Елизавета Евсеева.

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«Осень уже наступила, и это значит, что пора пересмотреть свой гардероб и порадовать себя новыми модными находками! Мода — это не только следование трендам, но и возможность выразить себя и создать уникальный образ», — говорит эксперт.

Елизавета предложила рассмотреть пять ключевых трендов, которые помогут не просто оставаться в русле моды, но и подчеркивать свою индивидуальность.

Вишнёвый цвет

«Вишнёвый цвет занял место красного в мире моды. Возможно, это связано с влиянием Сабато де Сарно, который вдохнул жизнь в бордовые и красные тона в коллекциях Gucci. Но в этом сезоне вишнёвый цвет продолжает уверенно завоёвывать популярность», — делится стилист.

Этот оттенок используется сейчас в любых элементах одежды: от дерзких кожаных изделий в строгом матовом исполнении до нежных шифоновых платьев и даже джинсов.

Вы можете создавать как тотал-луки в этом цвете, так и использовать его в образе в качестве акцента.

Короткое пальто

«Мы привыкли носить объёмные и длинные пальто, иногда доходящие до пола, которые позволяют скрыть как спонтанные наряды, так и наиболее дерзкие. Однако в этом сезоне этот приём уже не актуален: в моду входят короткие модели. Они часто достигают середины бедра, как, например, у Prada. Можно встретить и ещё более укороченные варианты, заканчивающиеся на уровне талии, как у Miu Miu», — объясняет собеседница «Клопс».

Бохо-шик

Дублёнки, брюки-клёш, очки-авиаторы, а также бахрома, лёгкие шифоновые платья и яркие водолазки — характерные элементы стиля 1970-х годов зачастую сливаются в единый образ, актуальный для 2024 года. Эти детали указывают на растущий интерес дизайнеров к направлению бохо-шик.

Минимализм

«Желание избавиться от всего ненужного — отстранённого, отвлекающего и просто лишнего. В мире, где всё и так сложно, почему бы не упростить свой стиль? В общем, дизайнеры предлагают нам идею "дрессинг-детокса"», — говорит Елизавета.

В таком стиле сочетают простые вещи: белую футболку и джинсы или вообще надевают просто платье-водолазку, исключая дополнительные детали.

Кружево

Предметы гардероба с кружевом попали в поле зрения дизайнеров ещё в прошлом году. Кружево, вдохновлённое будуарным стилем, предлагается носить и в повседневной жизни.

«Осень 2024 приглашает вас экспериментировать с образом и сочетать элементы, которые отражают вашу индивидуальность. Смело комбинируйте тренды, добавляйте яркие акценты и не забывайте о комфорте. Будьте стильными и уверенными в себе», — заключила стилист.

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