Стилист назвал трендовые модели юбок осенне-зимнего сезона

Юбки-миди из плотного трикотажа и твидовые модели прямого кроя или А-силуэта будут в моде осенью и зимой 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист Варвара Ферштут.

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По ее словам, в новый сезон можно забрать с собой юбки из денима – они останутся популярными благодаря своей универсальности и практичности.

"Скомбинировать джинсовую юбку проще простого: все, что мы надеваем с любимыми джинсами, подойдет и для комплекта с юбкой. Укороченный жакет, блузка, лонгслив, свитер и ботильоны станут ей компаньонами в стильном образе, – отметила стилист. – Беспроигрышным вариантом в холодный сезон будет твидовая юбка прямого кроя или А-силуэта. Также отличным выбором станет модель из замши, которая особенно хорошо смотрится в осенне-зимних образах и помогает чувствовать себя комфортно"

Завершить стильный образ с замшевой юбкой поможет твидовый или кожаный жакет, а также джинсовая рубашка, добавила стилист.

Стоит обратить внимание на юбки из плотного трикотажа в длине миди.

"Часто такие юбки прямого силуэта продают костюмом – уже в комплекте с верхом, что очень удобно. Либо можно подобрать к этой юбке объемный свитер", – отметила Ферштут.

Кроме того, в тренде будут юбки с разрезом. По мнению стилиста, они вообще вряд ли когда-нибудь выйдут из моды.

"Разрез делает образ элегантнее, а силуэт – стройнее и выше за счет дополнительных вертикальных линий. К тому же в таких юбках всегда комфортно: в отличие от узких моделей, варианты с разрезом не стесняют движений при ходьбе", - Варвара Ферштут, стилист.

При выборе юбки Ферштут посоветовала обратить внимание на модели классических цветов – черного, бежевого, молочного, шоколадного, бургунди. Либо выбрать вариант в одном из модных оттенков: зеленого, оливкового, фисташкового и шалфейного.

Ранее стилист Мария Шеди назвала три вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины. Среди них свитер, который в идеале должен быть из натуральной мягкой ткани – например, мохера или кашемира. Также стилист порекомендовала выбирать модель с круглым вырезом: под нее всегда можно надеть рубашку, чтобы получить стильный многослойный образ.