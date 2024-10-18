Хирург объяснил, почему интернет-модели похожи друг на друга

Распахнутые миндалевидные глаза, ярко выраженные скулы, изогнутые приподнятые брови, пухлые губы «уточкой», узкий короткий курносый нос и блестящая кожа — так можно описать типичное инстаграмное лицо. Почему в социальных сетях все так похожи и каким образом мода на «инсталица» повлияла на запросы пациентов в кабинете пластического хирурга?

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На этот вопрос специально для редакции RuNews24.ru ответил известный пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

Что послужило моде на «инстаграмное» лицо?

«Тренды влияют не только на моду и стиль в одежде, но и давным-давно начали проникать в другие жизненные сферы. Не исключением стала и пластическая хирургия. Активное использование социальных сетей побудило многих девушек записаться на прием к пластическому хирургу. В кабинеты толпами повалили подписчицы блогеров-миллионников с их фотографиями. А всё потому, что девушки на экране видели идеальную картинку эдакой кукольной внешности с изящными чертами лица — маленький аккуратный носик, большие глаза, кукольные губки, бровки домиком и точеные фактурные скулы», — рассуждает собеседник издания.

Он добавил, что у этого есть предыстория, о которой поначалу никто даже и не задумывался. За идеальной внешностью в «Инстаграм*» всегда скрывались фильтры, маски и фотошоп. Ни для кого не секрет, что фронтальная камера сильно искажает лицо, нос выглядит гораздо больше, лоб крупнее, а лицо круглее.

«Конечно, блогеры и звезды, которые активно пиарятся в социальных сетях, чтобы выглядеть привлекательно в кадре, используют приложения для обработки фото и маски для сторис, которые помогают в секунду обрести идеальное лицо и безупречный макияж. Но в какой-то момент маски и фильтры перекочевали в реальную жизнь. Блогеры и их подписчицы выстроились в очереди к пластическим хирургам для того, чтобы добиться эффекта «инстаграмного» лица в реальной жизни и выглядеть идеально не только на селфи, но и в зеркале. Люди хотят быть в тренде, а один из верных способов стать популярным в сети — ориентироваться на селебрити и блогеров и копировать их внешность», — отметил хирург.

Топ пластических операций, которые стали популярными благодаря «Инстаграму»

Инстанос

Ринопластика всегда пользовалась спросом среди пациентов, так как каждый второй в обществе недоволен формой носа, который им достался от природы. Но если до появления «Инстаграма» запросы были разными, то после популяризации соцсетей в пластической хирургии появилось такое понятие, как «инстанос». Пластические хирурги между собой часто называют его свиным пятачком или собачьим носом, так как по факту он имеет сходство с носами этих животных: короткий, вздернутый, с узкой спинкой. В камере телефона такая форма носа смотрится неплохо, но в жизни подходит далеко не всем и смотрится неестественно.

Удаление комков Биша

Еще одна операция, которая стала популярной благодаря «Инстаграму». Фактурные скулы вошли в моду благодаря Анджелине Джоли, но настоящий «бум» случился именно из-за блогеров, которые начали демонстрировать свои точеные скулы в сторис. Удаление комков Биша помогает избавиться от припухших комков в области щек, после операции лицо выглядит стройным и выразительным, что, конечно, хорошо смотрится в кадре. Однако у данной процедуры есть серьёзные последствия, которые проявляются с приходом первых признаков старения. Так, щеки в области образованных в результате операции пустот западают, и лицо приобретает изможденный вид.

Булхорн

Губы «уточкой» в какой-то момент стали для девушек настоящей панацеей, однако регулярные инъекции гиалуроновой кислоты — это напряжно, кроме того, не всем подходит данный метод увеличения губ. Поэтому в надежде обрести губы мечты девушки обращаются к пластическим хирургам с просьбой сделать операцию булхорн, в результате которой верхняя губа приподнимается, ее контур становится выразительнее, а визуально губы становятся объемнее. Мало кто знает, но такая операция должна выполняться строго по показаниям, в зависимости от индивидуальных особенностей лица.

Броулифт

Операция, которая приподнимает брови и делает взгляд открытым и обольстительным. Результат данной операции можно оценить на знаменитой модели Белле Хадид. Многие ее поклонницы с целью повторить образ и обольстительный взгляд прибегают к процедуре броулифта. Но такой яркой и привлекательной удаётся стать не всем, процедура не из лёгких, поэтому справиться с ней может только очень опытный специалист, так как важно соблюсти баланс и не перестараться. Если слишком приподнять брови, то лицо станет неестественно удивленным.

Лисьи глазки

Операция «лисьи глазки» или, как ее еще называют, «кошачий взгляд» также стала популярной благодаря сестрам Хадид. Модные блогеры и их подписчицы подхватили тренд и, несмотря на то, что эффекта лисьего прищура можно добиться и с помощью макияжа, и с помощью косметологических процедур, всё же предпочли решить вопрос радикально, раз и навсегда. Добиться эффекта помогает операция по коррекции формы глаз кантопластика, в ходе которой пластический хирург приподнимает уголок глаза в нужную для пациента точку. Сохраняется результат надолго и выглядит потрясающе, но только при условии работы квалифицированного пластического хирурга.

«К сожалению, в гонке за трендами девушки теряют свою индивидуальность, становятся одинаковыми пластиковыми куклами, не отличимыми друг от друга. Пластическая хирургия появилась для того, чтобы бороться с недостатками внешности, превращая их в достоинства, а не для того, чтобы полностью перекраивать внешность под копирку чьей-то фотографии со следами фотошопа. Решаясь на операцию, многие забывают, что тренды — это временное явление, и то, что сегодня в топе, уже завтра может устареть и стать антитрендом, но, к сожалению, исправить ситуацию и вернуть всё как было не сможет даже самый опытный хирург, и это необходимо обязательно учитывать», - высказался спикер.

Тигран Алексанян подытожил мысль и добавил, что быть собой — актуально всегда, и даже если вы на 100% недовольны своей внешностью, то можно обратиться к квалифицированному пластическому хирургу, который поможет усовершенствовать неидеальные черты и гармонично сохранить ту неповторимую индивидуальность, которая дана каждому из нас от природы.

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