Как модно одеться мужчине зимой

Не каждого мужчину можно заставить надеть на себя «всё лучшее сразу», когда на улице холодно: и лонгслив, и свитер, и куртку, и замотать всё это «дело» шарфом, «припудрить» тёплой шапкой и перчатками. Поэтому, если мужчина так и норовит почти что на «голое» тепло накинуть пальто или пуховик, то задача номер один (она и единственная) — найти качественную верхнюю одежду, которая заменит все эти свитера, шарфы, лонгсливы и даже, может, термобельё

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Где же такая роскошь? Конечно, в нашей подборке: мы собрали для вас ультрамодную, качественную и идеально подходящую для промозглых осенних и ледяных зимних дней верхнюю мужскую одежду.

Утеплённая куртка oversize

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Эта куртка — если «по-нашему», то «варёнка», если по-модному, то из ткани с мраморным эффектом окрашивания в нескольких тонах. Воротник-стойка, длинные рукава, передние карманы и один внутренний. Слой утеплителя из синтепона. В общем, если абы в чём выходить на прогулку в парк не хочется, а хочется быть модным, но и не замёрзнуть, вот вам идеальный вариант.

Куртка-рубашка из искусственного меха

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Утеплённая куртка-рубашка из искусственного меха идеально подойдёт для романтического свидания, похода в кино с друзьями, поездки на ужин к давним приятелям.

Шерстяной жакет в клетку

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Этот бренд отшивает небольшие коллекции мужской одежды в винтажном стиле. Так что, если классика «под старину» — ваша любовь, вот вам прекрасный вариант жакета для офиса, деловых встреч и обедов с коллегами.

Пуховый жилет

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Жилет вообще любому — даже самому небрежному и растрёпанному образу – придаёт сексуальность и модность. А с таким ещё и воротником, как у этого жилета, можно строить из себя графа Дракулу.

Полупальто из шерсти

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Укороченное пальто — трендовая альтернатива классическим удлинённым силуэтам. Выполнено из 100% премиальной шерсти с применением технологии double face — два слоя ткани соединяются незаметными швами, благодаря чему модель получается лёгкой и тёплой одновременно.

Пальто шерстяное

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Это шерстяное пальто из тонкой пальтовой шерсти с мягкой линией плеча — для спокойных и элегантных образов. Двойной борт имитирует кашне — особое дизайнерское решение, которое хорошо защищает шею от непогоды. Пальто с необработанными швами налицо — это дизайнерское решение, которое создаёт эффект деконструкции. В процессе носки из ткани могут выбиваться ниточки, при желании их можно обрезать или оставлять как есть.

Пальто-пуховик

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«Классика» любой зимы — это, конечно, длинное пальто-пуховик. В этом пальто-пуховике наполнитель — 100% гусиный пух, так что можете хоть в Сибирь в нём поехать посреди зимы — замёрзнуть вряд ли получится.