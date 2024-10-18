Модель Анастасия Решетова опубликовала фото в облегающем платье после похудения. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Анастасия Решетова позировала в трикотажном коричневом платье с глубоким декольте и открытыми плечами, продемонстрировав изменившуюся фигуру. Волосы она распустила и сделала нюдовый макияж.

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«Копия Шишковой», «А все бывшие Тимати худеют?», «Слишком худая», — написали подписчики в комментариях.

В 2014 году модель стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России», и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын Ратмир, а через год пара объявила о расставании. Блогер рассказывала в фильме-интервью «Мой монолог», что планировала всю жизнь быть вместе с отцом своего ребенка и не ожидала такого развития событий. По словам звезды, она тяжело это переживала и ее спасала забота о сыне.

В октябре Решетова рассказывала, что отказалась от чрезмерного загара, чтобы сохранить кожу сияющей и избежать возможной пигментации. Она также добавила, что важно подбирать косметику соответственно возрасту.