Названа неожиданная польза масла косточек малины для кожи

Масло косточек малины оказывает антивозрастное действие. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Носкова, основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge.

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«Все знают о пользе плодов и листьев малины, однако немногие слышали об использовании косточек этой ягоды в космецевтике. Между тем из них изготавливается масло, которое широко применяется в антивозрастном уходе», — заявила она.

Елена Носкова подчеркнула, что масло косточек малины богато витаминами и другими микроэлементами.

«Оно включает в себя витамины E, A, C, B1, B2 и B3, а также ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, железо, медь, фолиевую кислоту, катехины и фитостеролы. Благодаря этому оно решает разные проблемы и подходит для всех типов кожи», — добавила основатель бренда.

По словам эксперта, омолаживающий эффект масла косточек малины обусловлен высоким содержанием антиоксидантов.

«Антиоксиданты — витамины E, A, C, железо, медь, катехины — нейтрализуют действие свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение», — объяснила Елена Носкова.

Основатель бренда MeNoAge добавила, что пользоваться маслом косточек малины можно в любое время года, поскольку в нем содержатся натуральные UV-фильтры — фитостеролы.