Названа неожиданная польза масла косточек малины для кожи

Основатель бренда Елена Носкова призвала использовать масло косточек малины для омоложения
Масло косточек малины оказывает антивозрастное действие. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Носкова, основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge.
«Все знают о пользе плодов и листьев малины, однако немногие слышали об использовании косточек этой ягоды в космецевтике. Между тем из них изготавливается масло, которое широко применяется в антивозрастном уходе», — заявила она.
Елена Носкова подчеркнула, что масло косточек малины богато витаминами и другими микроэлементами.
«Оно включает в себя витамины E, A, C, B1, B2 и B3, а также ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, железо, медь, фолиевую кислоту, катехины и фитостеролы. Благодаря этому оно решает разные проблемы и подходит для всех типов кожи», — добавила основатель бренда.
По словам эксперта, омолаживающий эффект масла косточек малины обусловлен высоким содержанием антиоксидантов.
«Антиоксиданты — витамины E, A, C, железо, медь, катехины — нейтрализуют действие свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение», — объяснила Елена Носкова.
Основатель бренда MeNoAge добавила, что пользоваться маслом косточек малины можно в любое время года, поскольку в нем содержатся натуральные UV-фильтры — фитостеролы.
«Растительные фитостеролы — природный солнцезащитный фильтр: они имеют свойство абсорбировать ультрафиолетовые лучи», — заключила она.