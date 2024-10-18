Стилист рассказал о новом способе носить многослойные образы

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал новый способ носить многослойные образы. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Ловите простой и симпатичный стилистический прием — два воротничка. Носите две рубашки одновременно, поло под рубашку, куртку с воротничком с рубашкой и т.д. Создавайте многослойность», — написал Рогов.

Недавно телеведущий заявил, что прозрачные вещи будут актуальны осенью. Стилист рекомендовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Александр Рогов также показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.