Стилист рассказал, из чего состоит стиль Ларисы Долиной

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян назвал начес и крупные украшения стилем Ларисы Долиной. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Начес, яркий макияж, крупные украшения, эксцентричные костюмы…Такая была мода) Как считаете, какой образ подходит ей больше?» — написал Надирян.

Он также опубликовал серию архивных фотографий Ларисы Долиной.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

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