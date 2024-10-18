Мелисса Маккарти пришла на шоу в необычном костюме

Пользователи сети заподозрили популярную американскую актрису Мелиссу Маккарти в приеме препарата «Оземпик» после выхода в свет в необычном наряде. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

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54-летняя звезда фильма «Поймай толстуху, если сможешь» пришла на шоу Live with Kelly and Mark Tuesday в костюме, состоящем из макси-юбки и кожаного корсета. При этом она надела оранжевую водолазку, оформленную изображением змеи, и меховую накидку.

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Читатели портала, в свою очередь, оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом.

«Она выглядит великолепно. Это лекарство предназначено для таких, как она», «Она смотрится потрясающе и по-прежнему похожа на себя», «Никто больше не может похудеть без "Оземпика"», «Она сильно похудела по сравнению с тем, что было десять лет назад», «Похоже, она приобрела лишний вес, а не потеряла», — писали они.

Ранее американская актриса Кэти Бейтс опровергла слухи о приеме препарата «Оземпик» после похудения на 45 килограммов.