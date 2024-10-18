В Нью-Йорке чуть не сорвался модный показ Giorgio Armani

17 октября в Нью-Йорке состоялся модный показ люксового бренда Giorgio Armani. На мероприятие пришли именитые актеры и актрисы, среди которых были Памела Андерсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Брук Шилдс и другие селебрити. Шоу запомнилось еще и тем, что на нем состоялась небольшая акция протеста.

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На подиум вышла представительница организации Peta, которая занимается защитой братьев меньших. Девушка в боди с принтом, напоминающим кожу рептилии и шкуру леопарда, держала в руках плакат с призывом прекратить шить одежду из животных. Фотографии размещены на сайте Peta.

«Бренд запретил мех и ангору после кампаний Peta, но они продолжают продавать аксессуары, в частности, ремешки для часов, сделанные из кожи рептилий», — сообщает издание Peta.

По словам представителей организации, животные там находятся в отвратительных условиях. Они мучаются от боли до того, как их подвергнут жестокой смерти. А с некоторых рептилий, как уверяют активисты, вообще сдирают кожу живьем.