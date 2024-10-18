Перечислены самые модные вещи на осень и зиму

Стилист Варвара Ферштут перечислила россиянкам самые модные вещи на осень и зиму. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь эксперт предложила носить юбки из денима, которые, по ее словам, останутся популярными за счет своей универсальности и практичности.

«Беспроигрышным вариантом в холодный сезон будет твидовая юбка прямого кроя или А-силуэта. Также отличным выбором станет модель из замши, которая особенно хорошо смотрится в осенне-зимних образах и помогает чувствовать себя комфортно», — продолжила специалистка.

Среди прочего, Ферштут призвала женщин обратить внимание на юбки из плотного трикотажа в длине миди и сочетать их с объемным свитером или пиджаком. В то же время стилист подчеркнула, что в тренде будут вечно модные юбки с разрезом.

«Разрез делает образ элегантнее, а силуэт — стройнее и выше за счет дополнительных вертикальных линий. К тому же в таких юбках всегда комфортно: в отличие от узких моделей, варианты с разрезом не стесняют движений при ходьбе», — пояснила она.

При выборе актуальной осенью и зимой юбки собеседница издания посоветовала останавливаться на оттенках черного, бежевого, молочного, шоколадного и бургунди. Не менее популярными в текущем сезоне Ферштут назвала зеленый, оливковый, фисташковый и шалфейный.

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