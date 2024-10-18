Косметолог предупредила об опасности филлеров

Самостоятельное введение филлеров — это опасная игра с собственным здоровьем. Об этом в пятницу, 18 октября, рассказала врач-косметолог Лейла Шохина.

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— Необходимо понимать, что на маркетплейсах легальные зарегистрированные препараты не продаются. Есть большая вероятность приобрести фальсификат. А в фальсифицированных препаратах фактический состав отличается от заявленного. Так, в филлерах на основе гиалуроновой кислоты обнаруживают примеси неорганический соединений — силиконов, полиакриламидных гелей — вывести из ткани которые потом можно только хирургическим путем, — предупредила врач.

Шохина пояснила, что в связи с этим возможны осложнения, такие как аллергические и иммунологические реакции, они могут проявиться сразу или спустя некоторое время.

Также в эфире телеканала «Санкт-Петербург» она рассказала о том, что некроз части лица — самое опасное осложнение. Попадание препарата в сосуд может привести к прекращению кровотока и отмиранию тканей.

Также пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк рассказала «Вечерней Москве», что шея — одна из самых важных и видимых частей женского тела, играющая ключевую роль в формировании общего внешнего вида и восприятия возраста. Часто именно шея выдает истинный возраст женщины, даже если лицо выглядит молодым и ухоженным. Как ухаживать за кожей шеи, чтобы продлить ее молодость.