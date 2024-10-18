Какое платье выбрать: восемь актуальных трендов осени

В эпоху многослойности и сложносочиненности платье будто сделало шаг назад, предоставив нам самим подбирать верх к низу и наоборот. Как бы то ни было, такую самостоятельную вещь, как платье, определенно стоит иметь в шкафу. Элегантно. Стильно. Удобно.

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Бохо

Летящие ткани, воланы, многослойные оборки, бахрома — стиль бохо вернулся на модную арену благодаря бренду Chloé, который представил соответствующие позиции в новой коллекции. Подобное платье сочетаем с казаками и оверсайз-пальто.

Мини-трапеция

А-силуэт сейчас один из самых актуальных, а в длине мини и в виде сарафана и подавно. Эстетика 1960-х адаптировалась к современным тенденциям: под платье надеваем плотные акцентные колготки или лосины, и будет вам счастье, то есть не холодно.

Асимметричное

Вырезы, спущенное плечо, скошенный подол. Асимметрия делает образ броским. И здесь кроется не сложность, но момент, на который стоит обратить внимание: вещи с таким декором придирчивы к любым другим украшениям. Впрочем, что еще нужно к алому цвету?

С заниженной талией

Этот летний хит звучит громко и наступившей осенью, но теперь уже в утепленной аранжировке — из более плотных тканей и с рукавами. Кажется, все уже привыкли к необычным пропорциям, которые создает заниженная талия, ведь здесь главное, что такой крой вытягивает силуэт.

Кожа

Тут мы, конечно, рассматриваем варианты не только из натуральной кожи, но и искусственной. Ибо первый вариант зачастую пугает ценником. Дизайнеры призывают не ограничиваться базовыми оттенками. Что касается платьев, то здесь особенно в тренде бандо, а прикрыть плечи можно пиджаком или рубашкой.

Платье-водолазка

С появлением желтой листвы на деревьях высокий ворот вошел в чат. И особенно он прижился на платьях из тонкого трикотажа. С рукавами или без, миди или макси — в этом сезоне носим их нижним слоем с пиджаками или кардиганами.

Короткое

Трикотаж все равно что синоним осени, и платье чуть выше колен продолжает наш синонимический ряд. Выбирайте свободные модели, которые можно стилизовать с колготками, гольфами и жокейскими сапогами с широким голенищем. Кроме того, подобное платье легко встает в пару с брюками и джинсами.