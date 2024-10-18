Четыре проблемы с кожей, когда стоит отказаться от ультразвуковой чистки

Хотя УЗ-чистка направлена на решение проблем с кожей лица и тела, некоторые состояния все же не позволяют проводить процедуру. О том, какие кожные поражения и заболевания несовместимы с аппаратной и мануальной чисткой лица, нам рассказала дерматолог Любовь Евсеева.

Герпес

Инфекционное заболевание, которое поражает как кожу, так и слизистые. Не заметить проявления герпеса просто невозможно, а потому косметолог должен, в первую очередь, внимательно вас осмотреть, прежде чем приступать к чистке. Пузырьки и язвочки на коже легко разносятся по лицу и телу, если сукровица попадет на здоровые участки, а при проведении чистки лица так или иначе происходит повреждение кожи. Дождитесь, пока герпес уйдет в ремиссию, только после этого можно планировать косметологические процедуры.

Порезы и ссадины

Перед тем, как проводить чистку, косметолог очищает кожу, нередко применяя распаривающие средства. Любовь: «Даже простая царапина на лице может стать большим препятствием перед процедурой. Чистка, даже мануальная, довольно агрессивна и вы получите, в лучшем случае, раздражение, в худшем — разрыв сосудов в месте повреждения». Применяйте заживляющие и успокаивающие средства до полного восстановления кожи, откажитесь даже от чистки локальных участков на лице.

Акне

Конечно, чаще всего чистка показана в комплексной терапии при акне, но в период обострения или при тяжелой степени любая чистка противопоказана. Дерматолог: «На месте угрей остаются следы, они особенно заметны, если вы нарушили целостность воспаления. Грамотный косметолог не станет проводить процедуру, если на лице или теле есть воспаленные элементы». Также во время лечения акне нередко применяются ретиноиды, которые делают кожу еще более чувствительной. Если вы проходите терапию с применением препаратов на основе ретиноидов, обязательно сообщите косметологу перед процедурой.

Купероз

Повышенная ломкость сосудов, которая приводит к образованию звездочек и покраснениям в области крыльев носа, также является противопоказанием к проведению процедуры ультразвуковой чистки. Если вы видите проявления купероза в незначительной степени, косметолог может предложить вам мануальную чистку без распаривающих средств, в такой ситуации провести процедуру можно.