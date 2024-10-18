Стильная осень: главные хиты сезона по мнению стилиста
Как говорится, осень — это не время для грусти, а повод купить новый шарфик. Они — длинные, объемные — сейчас как раз самый горячий тренд. А на какие еще хиты сезона непременно нужно обратить внимание, Womanhit рассказала стилист и владелица собственного бренда Юлия Тарновецкая.
Бордовый цвет
Если вы еще не поняли, это главный герой модного мира осени−2024 года. Он встречается везде: в соцсетях, на улицах городов, в коллекциях ведущих дизайнеров.
«Этот насыщенный оттенок ассоциируется с харизмой, силой и роскошью.Не бойтесь экспериментировать с бордовым пальто или создать total look в этом цвете», — советует стилист.
Впрочем, если вы по каким-то причинам не любите винный, можно отдать дань фавориту, купив цветные перчатки, либо же колготки.
Классические костюмы
Если вы ходите в офис, то гардероб без хорошего костюма сегодня представить сложно.
«Строгие костюмы-тройки с жилетом, офисные ансамбли — все это говорит о стиле и уверенности», — напоминает Юлия.
Поклонники оверсайза продолжают их носить. Но для тех, кто ратует за женственность, хорошие новости — во многих дизайнерских коллекциях появились жакеты с подчеркнутой линией талии. Если вы при этом выберете модель с акцентными плечами, эффект осиной талии будет еще круче.
Деним
Очень практичный вариант на осень. Деним в этом сезоне пользуется большой популярностью, начиная от отдельных элементов гардероба и заканчивая total look (здесь важно, чтобы оттенок совпадал).
«Тренчи, платья и джинсовые сапоги с высоким голенищем — все это будет очень модно», — считает fashion-эксперт.
Эко-кожа
С подачи защитников прав животных и ресурсов планеты этот тренд прочто укоренился в модной индустрии. Технологии дошли до того, что сейчас эко-кожу надо еще постараться отличить от натуральной, а сидят такие вещи намного лучше.
«Кожаные тренчи, косухи, брюки, топы и корсеты из эко-кожи — это must have для каждой модницы», — подсказывает Юлия.
Стильно и дорого будет смотреться тренч из эко-кожи.
«Оверсайз и макси длина — это то, что нужно выбирать, отказываясь от длины до колена», — рекомендует стилист.
Длинные перчатки из эко-кожи — трендовый акцент, который добавит изюминку в ваш образ. Например, к шоколадному платью из эко-кожи прекрасно подходят перчатки из того же материала и в том же цвете. Идеальное сочетание!
Объемный свитер
Согреет в непогоду и придаст расслабленность вашему аутфиту. В этом сезоне выбираем модели «под горлышко», крупной вязки, а так же джемпера в стиле гранж — со спущенными петлями и длинными рукавами. Объемные свитера легко миксуются с брюками, джинсами и юбками: как макси, так и мини.
Шуба
А что вы хотели? Зима близко! Шубка из искусственного меха — абсолютный фаворит этой осени. Уже через месяц они станут самым горячим трендом.
«Выбирайте между двумя вариантами: короткие мешковатые шубы в стиле бомбера или длиной ниже миди. Макси длина — мой личный фаворит, но миди тоже отлично смотрится, если правильно подобрать модель с учетом роста и длины ног», — признается Юлия.
Оверсайз и длинный ворс — вот главные характеристики идеальной шубы этой осени, считает стилист. Забудьте о коротком мехе! Леопардовый принт был безумно популярен в прошлом сезоне, а сейчас дизайнеры предлагают переключиться на змеиный.
«Не бойтесь ярких принтов, но, если вы не уверены в своих силах в создании стильного образа, выбирайте монохромные шубы в шоколадном или молочном цветах. Искусственный мех — отличная альтернатива натуральному» — напоминает Юлия.
Будьте на модной волне — и осень порадует вас яркими красками!