Тренд на надувные платья и новый образ Собчак: видеодайджест «Рамблера»

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Ксения Собчак показала внешность с черными волосами.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала измененную внешность на снимках. 42-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах с черно-коричневыми волосами на голове, убранными в низкий хвост.

Тайра Бэнкс вышла на подиум спустя 19 лет.

50-летняя манекенщица приняла участие в показе Victoria's Secret, продефилировав в черном блестящем корсете и бюстгальтере. Помимо этого, звезда надела сияющие легинсы и босоножки на каблуках.

Надувной одежде предрекли популярность.

На прошедшей в Париже Неделе моды японский бренд Anrealage представил новую коллекцию одежды из нейлона, которая надувалась прямо на моделях. Отмечается, что в вещи были встроены специальные вентиляторы, призванные охлаждать их владельцев во время прогулок.

Клава Кока в откровенном образе снялась в рекламе.

28-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах выходя из автомобиля в черном наряде. Она надела облегающее мини-платье, украшенное перьями и прозрачные колготки, а также шубу и туфли на массивной платформе и каблуках.