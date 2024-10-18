Модель Лена Перминова показала лицо без макияжа

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова, показала себя без макияжа и укладки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Модель Лена Перминова сняла видео без макияжа и укладки, показав свою естественную красоту. Она также была одета в серый топ и синие джинсы.

«Вечно молодится», «Зачем обманывать подписчиков?», «Сразу видно, что уже с макияжем», — написали подписчики блога.

Модель родила четверых детей от бизнесмена: они воспитывают 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Лебедев на 27 лет старше своей возлюбленной. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались. После последней крупной ссоры миллиардер вернулся к модели, только когда узнал о ее четвертой беременности.

Бизнесмен также был женат на дочери советского биолога, академика Владимира Соколова Наталье, в браке у них родился сын Евгений. Модель рассказывала в личном блоге, что возлюбленный более 25 лет финансово помогает не только своему первенцу, но и его матери. Она считает, что так и должны вести себя достойные мужчины.

Ранее Лена Перминова показала образ с сумкой за 300 тысяч рублей в Париже.