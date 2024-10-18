Рози Хантингтон-Уайтли снялась в платье без нижнего белья

Возлюбленная голливудского актера Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламной кампании итальянского бренда Falconeri.

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Модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в коричневом вязаном платье с глубоким декольте и без бюстгальтера. На плечи она накинула удлиненный кардиган. Рози Хантингтон-Уайтли также сделали укладку с локонами и макияж с розовой помадой. Образ завершили очки.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.

В октябре модель заявила, что ее выгоняли со съемок из-за пышной фигуры.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли в джинсах с разрезом до ягодиц прогулялась по Италии.