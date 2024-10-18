Эмили Ратаковски снялась в платье с откровенным декольте

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде для модного бренда Self-Portrait. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица приняла участие в съемке, во время которой примерила открытые туфли и облегающее платье, оформленное сияющими пайетками и глубоким декольте. При этом на размещенном фото видно, что знаменитость решила не надевать под изделие бюстгальтер.

© Источник Lenta.ru

Кроме того, можно заметить, что образ Ратаковски дополняют длинные серьги. Также визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемную прическу.

Ранее Эмили Ратаковски показала фанатам откровенные фото. Тогда модель запечатлела себя обнаженной, полностью отказавшись от одежды и нижнего белья.