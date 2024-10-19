Наталья Подольская вышла на сцену в платье с разрезами и глубоким декольте

Певица Наталья Подольская появилась на сцене в платье с разрезами и глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Наталья Подольская вышла на сцену в темно-синем платье с разрезами до бедер и глубоким декольте. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

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Накануне Наталья Подольская выложила снимки, где предстала в черном топе, асимметричной юбке золотого цвета и босоножках. Образ дополнила треугольная сумка Prada с золотыми блестками. Стоимость изделия на официальном сайте бренда составляет около 200 тысяч рублей.

Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым. Они познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Исполнительница рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в певца и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, но он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.