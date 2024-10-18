Эшли Грэм вышла на публику в платье со шнуровкой по бокам

Plus-size модель Эшли Грэм вышла на публику в платье-комбинации со шнуровкой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Эшли Грэм снялась в черном платье с леопардовыми чашками, шнуровкой по бокам и глубоким декольте. Образ дополнили атласные босоножки. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж. На публику она вышла вместе с мужем. В комментариях подписчики ее назвали «пантерой».

Недавно модель пришла на ужин в Париже в черном платье с разрезом на бедре, глубоким декольте и открытыми плечами. Волосы Эшли Грэм уложила в высокий пучок, выпустив передние пряди, и сделала вечерний макияж.

Эшли Грэм с мужем Джастином Эрвином растит троих общих детей. В 2020 году модель впервые стала матерью, она родила сына Исаака. А в июле 2021 года Грэм сообщила поклонникам о новой беременности, показав в личном блоге фото с округлившимся животом. Знаменитость и ее муж были удивлены, когда узнали от врача на УЗИ, что ждут двух мальчиков, — супруги сначала не поверили его словам. А 7 января 2022 года у пары родились сыновья, позже звезда рассказала, что назвала детей Малачи и Роман.

Ранее Эшли Грэм осудили за фото в боди с глубоким декольте.