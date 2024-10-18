Виктория Бекхэм пришла на светский вечер в платье с глубоким декольте

Дизайнер экспериментирует со своим образом. Чаще всего Виктория Бекхэм надевает для выхода в свет исключительно скромные и закрытые наряды, поэтому лук, который «бывшая перчинка» выбрала для мероприятия, посвящённого презентации её бренда косметики, сильно удивил публику.

© Чемпионат.com

Виктория появилась на светском вечере в Лос-Анджелесе в длинном чёрном платье с глубоким вырезом. Дизайнер дополнила образ кардиганом с короткими рукавами, сумочкой и босоножками на шпильке. Бекхэм сделала свои фирменные небрежные локоны и макияж в коричневых оттенках.

Сейчас супруга бывшего капитана сборной Англии по футболу сосредоточена на продвижении собственной косметической линейки. Поклонники Виктории отметили, что вместе с новым бизнес-планом в её жизни будто началась новая стильная эра.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.