Дизайнер дал советы, как выбрать зимнюю куртку и сэкономить

Мода в 2024 году остается верной сочетанию стиля и функциональности. Какие куртки и пальто актуальны в новом сезоне, как выбрать надежную зимнюю куртку и как сделать покупку максимально выгодной, «Газете.Ru» рассказала Христина Судник, предприниматель, дизайн-директор экспериментального цеха одежды BAHAR DESIGN .

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«Модные тенденции 2024 года делают акцент на сочетании комфорта и оригинальности. Важным фактором становится не только внешний вид, но и практичность. По -прежнему моден оверсайз. Просторные куртки и пальто остаются на пике популярности. Оверсайз позволяет носить под курткой несколько слоев одежды, что делает ее универсальной для самых разных погодных условий», — объяснил эксперт.

Также в тренде экологичность. Дизайнеры все больше используют натуральные ткани и материалы. Шерсть, хлопок и искусственный мех становятся трендом как с модной, так и с экологической точки зрения. В зимний сезон 2024 года актуальны насыщенные оттенки — синий, зеленый, бордовый и даже яркий оранжевый.

«Это отличная альтернатива традиционным темным цветам, которыми часто ограничивается зимний гардероб. А еще, на сцену возвращается металлик и блеск. Куртки и пальто с металлическим блеском — яркий тренд сезона, который добавляет нотку футуризма в зимние образы», — сказала она.

Главное, на что нужно обратить внимание при выборе куртки — это ее материал и утеплитель. Например, можно выбрать гусиный пух, а это один из самых теплых и легких наполнителей. Куртки с пуховым наполнением отлично подойдут для суровых зимних условий.

«Также не стоит забывать о синтепоне. Бюджетный, но эффективный вариант. Он хорошо удерживает тепло, хотя может быть менее долговечным, чем пух. А куртки из мембранных материалов идеальны для тех, кто ведет активный образ жизни. Они защищают от ветра и влаги, сохраняя при этом тепло — для спортсмена самое то», — добавила Судник.

По словам эксперта, выбирайте оверсайз или удлиненные куртки. Модели свободного кроя позволяют комфортно носить теплые свитера и другие многослойные элементы гардероба, а удлиненные куртки — лучше защищают от холода и ветра, закрывая поясницу и ноги.

Если вы покупаете куртку в магазине, стоит обратить внимание на несколько моментов, обязательно трогайте материал. Качественная ткань должна быть плотной и приятной на ощупь. Важно, чтобы наполнитель был распределен равномерно.

«Обратите внимание на фурнитуру и швы. Молнии, кнопки и швы должны быть надежными. Проверяйте, чтобы все застегивалась плавно, а швы были аккуратными. Если покупаете куртку онлайн, обязательно читайте отзывы и смотрите реальные фото. Это поможет понять, как вещь выглядит в жизни и соответствует ли она заявленным характеристикам. Просите доставку на пвз, чтобы было время детально рассмотреть продукт», — рекомендовала она.

Качественная зимняя одежда может стоить дорого, но есть несколько способов сэкономить, не падая в качестве продукции, выбирая какие-то более дешевые материалы, когда есть смысл найти тот же продукт, но у продавцов с более лояльными ценами.