Стилист объяснил, как с помощью булавки стилизовать образ

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян призвал с помощью булавки стилизовать зимние образы. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Собрал подборку прикольных способов разбавить образ маленькой деталью. Подойдет разное: булавки, бусы, ленты, серьги, заколки и даже браслет», — написал Надирян.

Он также опубликовал «референсы, чтобы дать новую жизнь привычным вещам».

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.