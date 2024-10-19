$96.42-0.73104.86-0.90
Почта

Стилист Алеко Надирян призвал с помощью булавки стилизовать зимние образы

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян призвал с помощью булавки стилизовать зимние образы. Об этом он написал в Telegram-канале.

Стилист объяснил, как с помощью булавки стилизовать образ
© Газета.Ru
«Собрал подборку прикольных способов разбавить образ маленькой деталью. Подойдет разное: булавки, бусы, ленты, серьги, заколки и даже браслет», — написал Надирян.

Он также опубликовал «референсы, чтобы дать новую жизнь привычным вещам».

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.

«Классический бежевый — база, о которой даже говорить не хочется. Так что делюсь еще одним практичным, но более эффектным вариантом: кожаный плащ», — писал Надирян.
Тренды
Анастасия Решетова
Ксения Бородина