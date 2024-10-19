Семь идей осеннего маникюра

Эксперты перечислили лучшие осенние нейл-арты, которые подойдут на каждый день, сообщает издание Marie Claire.

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Маникюр с фольгой

Фольга очень популярна в нейл-арте, так как она имитирует блеск драгоценного металла. Например, ее можно распределить хаотично или создать разнообразные узоры. Такой маникюр будет выглядеть дорого и стильно.

Френч с блестками

Этот нейл-арт подойдет для любительниц классических дизайнов. Он не будет смотреться вычурно, но при этом добавит креатива и яркости.

Для базы можно взять лак с небольшими блестками, а далее провести полосу по краю ногтя, как в обычном френче.

Такой маникюр оживит ваш осенний образ.

Светоотражающий маникюр

Простой в исполнении, но очень эффектный нейл-арт. Мелкие частички стекла либо стекла в светоотражающих лаках красиво преломляют свет, за счет чего создается сияние.

Маникюр подойдет как на каждый день, так и для вечернего выхода.

«Бархатный» маникюр

Лак, который используется в этом нейл-арте, имеет очень мелкие металлические частицы. Мастер размещает их на ногтях с помощью специального магнита и располагает в необходимом положении.

Хромированный маникюр

Этот нейл-арт можно сделать как в салоне, так и самостоятельно дома. Для него нужно приобрести пудру-втирку желаемого оттенка, а также выбрать основной цвет лака.

Нанесите основной лак и немного подождите, чтобы он не стирался от прикосновений, но и не высох полностью. После этого вотрите пудру в ногти и удалите кисточкой излишки.

Последний этап: зафиксируйте все прозрачным глянцевым финишем, чтобы избежать сколов и потертостей.

Блестящий микро-френч

Для этого маникюра потребуется все то же самое, что и для обычного френча, но вместо белого лака используется глиттер.

Такой нейл-арт не выглядит вычурно, но при этом имеет стильный блеск.

Обратный френч

Еще один популярный минималистичный вариант маникюра с блестками. Мастер делает нюдовый нейл-арт, а затем проводит рваную линию у самого основания ногтя вдоль кутикулы.

Получается красивый дизайн с оригинальным акцентом, который подойдет на каждый день и не бросается в глаза.