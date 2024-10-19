Эксперт перечислила правила королевского этикета

Президент международной корпорации Enhel Group Юлия Энхель рассказала о правилах этикета, которые должны соблюдать королевские особы в Великобритании, передает издание Marie Claire.

Компания Юлии Энхель стала партнером закрытых королевских мероприятий. Эксперт была приглашена лично принцами Гарри и Уильямом на турнир по поло King Power.

По ее словам, ей выпала уникальная возможность пообщаться с членами королевской семьи, и она отметила для себя несколько важных правил королевского этикета.

Наряд

Члены королевской семьи одеваются стильно, но сдержанно.

Хорошим примером может послужить принцесса Диана, чьи наряды до сих пор широко обсуждаются в мире моды. Образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл также находятся под прицелом наиболее крупных фешн-изданий.

Чтобы избежать ошибок в наряде на королевских мероприятиях, следует остановить выбор на одежде в классическом стиле. Также нужно помнить, что обувь всегда должна быть идеально чистой, закрытой и изысканной.

Поведение

Эксперт Юлия Энхель перечислила самые важные правила. Так, девушкам нельзя сидеть, закинув ногу на ногу. Она отметила, что ноги обязательно должны быть сомкнуты в коленях. Разрешается скрестить их у щиколоток, как это часто делает Кейт Миддлтон. Такая поза делает образ более элегантным и визуально удлиняет ноги.

Также важны правила поведения за столом. Например, девушки должны обхватить ручку чашки с чаем большим и указательным пальцами, придерживая нижнюю часть среднем пальцем руки. Оттопыренные мизинцы запрещены. Еду следует зачерпывать вилкой, а не насаживать пищу на нее.

Рукопожатие

Когда протягиваете руку, сохраняйте зрительный контакт, отмечает эксперт.

Идеально, чтобы рукопожатие занимало несколько секунд. Также нужно, что оно должно быть сильным, но не настолько, чтобы причинить другому человеку боль.