На сколько лет можно помолодеть благодаря пластическим операциям

Об эффекте пластики рассказала главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.

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«В среднем лет на 5-7 можно помолодеть, а при комплексном подходе даже лет на 20», — отметила она в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, можно делать операции и повторно, однако каждый раз следует консультироваться со специалистом. Он определяет необходимость нового вмешательства в каждом конкретном случае.

Промежуток между операциями зависит от показания. Если это корректирующая пластика, то допустим небольшой период. А вот плановое повторное вмешательство может произойти спустя годы.

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