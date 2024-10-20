Анджелина Джоли появилась на публике в модном осеннем образе

Актриса Анджелина Джоли появилась в Лондоне на панельной дискуссии, посвященной ее новому фильму. Для выхода в свет артистка выбрала стильный осенний образ. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Накануне 49-летняя актриса посетила панельную дискуссию в отеле Ham Yard в Лондоне, посвященную ее новому фильму «Мария» о жизни оперной певицы Марии Каллас. Анджелина Джоли появилась на публике в стильной накидке в черно-серую клетку длиной до колена, черную юбку и высокие черные сапоги. Под накидку артистка надела прозрачную блузку кремового цвета, дополнив образ массивной золотой цепью. Знаменитость сделала легкий макияж и распустила волосы. Она также держала в руках черный маркер, чтобы раздать автографы поклонникам, которые ждали ее у выхода из отеля.

Напомним, «Мария» — художественный фильм режиссера Пабло Ларраина («Спенсер: Тайна принцессы Дианы», «Джеки») совместного производства Германии, США, ОАЭ и Италии об оперной певице Марии Каллас. В качестве сценариста картины выступил Стивен Найт («Спенсер», «Острые козырьки»). Главную роль в ленте исполнила Анджелина Джоли. Премьера фильма состоялась 29 августа 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли снялась для журнала в мини-платье и с кудрями.