Чем заменить дезодорант и не страдать от запаха пота

Возникновение неприятного запаха пота может сильно ударить по самооценке. Для борьбы с ним принято использовать химические дезодоранты, однако подходят они не всем. Некоторые сталкиваются с аллергическими реакциями на него. К счастью, существует множество натуральных способов сохранить свежесть, о которых расскажет "Рамблер".

1. Кокосовое масло

Кокосовое масло – это природное антибактериальное средство, которое борется с бактериями, вызывающими неприятный запах. Нанесите немного масла на кожу подмышек, и это поможет предотвратить размножение бактерий, а также увлажнит кожу. Важно выбрать нерафинированное масло, так как в нем сохраняется больше полезных свойств.

2. Сода пищевая

Одно из самых популярных домашних средств для замены дезодоранта – это пищевая сода. Она нейтрализует кислотность и устраняет неприятный запах. Для использования просто нанесите немного соды на чистую и сухую кожу подмышек. Можно смешать ее с небольшим количеством воды для получения пасты или добавить к кокосовому маслу для удобного нанесения.

3. Яблочный уксус

Яблочный уксус отлично справляется с бактериями, вызывающими неприятный запах. Смочите ватный диск уксусом и аккуратно протирайте подмышки. Он действует как естественный дезодорант и помогает сбалансировать уровень pH кожи. Единственное, что стоит помнить, – его сильный запах, который, впрочем, быстро выветривается.

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4. Лимонный сок

Лимон обладает естественными антибактериальными и антисептическими свойствами благодаря своей кислотности. Он поможет убить бактерии, ответственные за неприятный запах. Аккуратно нанесите несколько капель лимонного сока на кожу подмышек, но будьте осторожны, если кожа чувствительная или недавно после бритья, лимон может вызвать раздражение.

5. Масло чайного дерева

Эфирное масло чайного дерева обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает его эффективным средством для борьбы с неприятным запахом. Добавьте пару капель масла в небольшое количество воды и нанесите раствор на подмышки. Масло чайного дерева не только предотвращает размножение бактерий, но и оставляет легкий, свежий аромат.

6. Крахмал или кукурузная мука

Для тех, кто страдает от избыточного потоотделения, кукурузный крахмал или кукурузная мука могут стать отличным вариантом. Эти продукты поглощают лишнюю влагу и снижают риск появления неприятного запаха. Просто нанесите небольшое количество крахмала на чистую кожу подмышек, чтобы поддерживать сухость в течение дня.

7. Алунит (кристаллический камень)

Кристаллический дезодорант на основе алунита стал популярен как альтернатива химическим средствам. Это природный минерал, который не блокирует поры, но предотвращает размножение бактерий. Сам по себе он запаха не имеет и не оставляет следов на одежде, что делает его отличным выбором для ежедневного использования.

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