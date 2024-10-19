Как правильно выбирать нижнее белье

Несколько правил, которые стоит учитывать при покупке столь важных предметов одежды.

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Роль нижнего белья в гардеробе часто недооценивают. Несмотря на то, что белье остается невидимым под одеждой, именно оно находится ближе всего к телу, и именно оно определяет ваши ощущения.

Любой дискомфорт, вызванный нижним бельем, отражается на осанке, походке, уверенности. Неудобное белье сковывает, отвлекает, смещает фокус и снижает концентрацию.

На что обратить внимание при покупке бюстьгалтера?

Лучше всего его примерить и оценить насколько в нем удобно, косточки не должны давить, задняя часть не должна перетягивает спину, создавая валики. Если бретельки чрезмерно давят на плечи, значит, бюстгальтер подобран неправильно. На лямки должно приходиться всего 10–15% нагрузки, между ними и кожей должны свободно проходить два пальца. Одна из причин этого – несоответствие размера чашечек форме груди. Они должны как коконы облегать грудь со всех сторон, не перетягивая ее и на болтаясь на ней.

Трусы — также важная часть комплекта. От их удобства зависит комфорт в течение дня. Существует несколько видов трусиков: бразиалан, те, которые отличает классическая форма изделия спереди и слегка зауженная сзади, шортики, бикини, танга и другие. Какие бы трусики вы не выбрали, обязательно оцените насколько в них удобно. Если что-то врезается, трет, то явно этот не тот вариант, который подойдет, даже если эти трусики выглядят как произведение искусства. Не надо гнаться за кружевными вариантами, которые чаще всего бывают не самыми комфортными в носке. На примерке попробуйте присесть несколько раз. Если модель не врезалась, значит она она вам подходит. В последнее время в тренде бесшовное белье, которое практически незаметно под обтягивающей одеждой.

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