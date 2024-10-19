Деликатный вопрос: как правильно выбирать нижнее белье
Несколько правил, которые стоит учитывать при покупке столь важных предметов одежды.
Роль нижнего белья в гардеробе часто недооценивают. Несмотря на то, что белье остается невидимым под одеждой, именно оно находится ближе всего к телу, и именно оно определяет ваши ощущения.
Любой дискомфорт, вызванный нижним бельем, отражается на осанке, походке, уверенности. Неудобное белье сковывает, отвлекает, смещает фокус и снижает концентрацию.
На что обратить внимание при покупке бюстьгалтера?
Лучше всего его примерить и оценить насколько в нем удобно, косточки не должны давить, задняя часть не должна перетягивает спину, создавая валики. Если бретельки чрезмерно давят на плечи, значит, бюстгальтер подобран неправильно. На лямки должно приходиться всего 10–15% нагрузки, между ними и кожей должны свободно проходить два пальца. Одна из причин этого – несоответствие размера чашечек форме груди. Они должны как коконы облегать грудь со всех сторон, не перетягивая ее и на болтаясь на ней.
Трусы — также важная часть комплекта. От их удобства зависит комфорт в течение дня. Существует несколько видов трусиков: бразиалан, те, которые отличает классическая форма изделия спереди и слегка зауженная сзади, шортики, бикини, танга и другие. Какие бы трусики вы не выбрали, обязательно оцените насколько в них удобно. Если что-то врезается, трет, то явно этот не тот вариант, который подойдет, даже если эти трусики выглядят как произведение искусства. Не надо гнаться за кружевными вариантами, которые чаще всего бывают не самыми комфортными в носке. На примерке попробуйте присесть несколько раз. Если модель не врезалась, значит она она вам подходит. В последнее время в тренде бесшовное белье, которое практически незаметно под обтягивающей одеждой.
Мы пообщались с представителями бренда женского белья belle you.
"У нас несколько линеек женского белья, базовое белье в рубчик Soft — бестселлер, мы сделали его еще более мягким и приятным к телу. Для этого мы изменили состав ткани, взяв за основу вискозу. Это волокно, созданное из растительного сырья (целлюлозы) с применением химических веществ. Благодаря вискозе трикотаж стал еще более нежным, дышащим, гипоаллергенным, легким (вискоза почти в 2 раза легче хлопка) и эластичным (материал хорошо тянется и при этом сохраняет форму), – рассказали в офисе бренда. – При создании белья из этой капсулы мы применяли технологию Seamless, которая обеспечивает отсутствие боковых швов и идеальное облегание. Процесс изготовления бесшовных изделий на кругловязальных машинах высокотехнологичный и экологичный, так как в процессе образуется минимальное количество отходов производства. По просьбе девушек мы добавили съемные чашки-вкладыши для лучшей поддержки груди и формирования красивого силуэта. А также сделали ставку на классические, всесезонные оттенки — черный и белый. Абсолютная новинка belle you — воздушное, полупрозрачное белье Airy. Невероятно мягкая, нежная ткань буквально сливается с кожей, обеспечивает легкую поддержку и безупречное прилегание. Для создания капсулы мы использовали материал бифлекс. Это трикотажное полотно, изготовленное из специальных волокон, которые придают большую эластичность и прочность. Бифлекс обеспечивает комфортную посадку на теле и свободу движений. Он легкий в уходе, не растягивается и не дает усадку, идеально повторяет все контуры тела и быстро сохнет. Благодаря тому, что ткань полупрозрачная, белье кажется еще более воздушным. Чтобы усилить этот эффект, мы добавили ткани легкий блеск, а также сделали ставку на нежные, пастельные оттенки — пудрово-розовый, светло-голубой и серо-бежевый. В капсуле представлены два варианта верха — бюстгальтер и бралет — и три формы трусов — классические слипы, стринги с завышенной посадкой и максимально закрытые кюлоты. Изделия идут в размерах от XS до L. В моделях нет швов, косточек и чашек-вкладышей, а все края выполнены с лазерной обработкой. Все для того, чтобы изделия были максимально невесомыми и невидимыми под одеждой”.