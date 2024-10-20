Дуа Липа предстала в красном платье из кутюрной коллекции

Дуа Липа дала специальный концерт в лондонском Королевском Альберт-холле в четверг вечером, облачившись в потрясающий образ от Jean Paul Gaultier. В стиле старого Голливуда 29-летняя звезда вышла на сцену в огненно-красном платье-корсете, дополненном накидкой винного цвета и длинными перчатками.

Смелый наряд, судя по всему, был переделанной версией бледно-розового образа из кутюрной коллекции знаменитого дома моды весны 2001 года. Оригинальный образ, немного отличающийся от версии Липы, состоял из платья нежного персикового цвета, чёрной накидки и красно-оранжевых перчаток.

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Записанный для предстоящего телевизионного спецвыпуска, этот единственный показ был просто незабываемым. В концерте участвовали оркестр из 53 человек, хор из 14 человек и группа из семи человек. Элтон Джон, который сотрудничал с Липой в написании песни, также появился на сцене, что ознаменовало первое возвращение легендарного музыканта на сцену после тура Farewell Yellow Brick Road.

«Вчера вечером я выступала в своём родном городе, в Лондоне, в Королевском Альберт-холле. Стоя посреди этого зала, стоя на плечах гигантов, которые выступали здесь до меня, я чувствовала, что энергия прошлой ночи навсегда останется в моём сердце. Это то, о чём я мечтала столько лет. Спасибо всем, кто пришёл к нам вчера в этот очень особенный вечер», — написала она.

Липа, похоже, неравнодушна к насыщенному красному оттенку, учитывая, что она носила волосы такого же цвета больше года. Будем надеяться, что эта горячая тенденция в гардеробе продолжится!