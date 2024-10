Билли Айлиш и Converse показали совместную коллекцию

Билли Айлиш и Converse решили объединить силы для создания первой коллекции под названием By You. Певица переосмыслила две классические и всеми любимые модели кед Chuck Taylor All Star и Chuck Taylor All Star Lift Platform.

© Mainstyle

В результате ожил текст песни из последнего альбома певицы Hit Me Hard and Soft. Но главная фишка совершено в другом. Особенность линейки в том, что все модели можно легко кастомизировать под свой вкус. Можно выбрать уникальный цвет шнурков или принт.