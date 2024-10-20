Модель из Калининграда станет участницей конкурса «Мисс туризм мира»

Калининградка Полина Первых едет в Китай, чтобы представлять Россию на конкурсе «Мисс туризм мира».

Сейчас девушка вышла на подиум в конкурсе «Фотомодель мира 2024», однако, по ее словам, сразу после этого ей придется выехать в КНР.

Конкурс состоится уже в декабре месяце. Сначала девушке предстоит пройтись в национальном костюме и вечернем платье, а затем будет интеллектуальный этап конкурса, где она должна проявить себя в знаниях. Напоследок необходимо подготовиться к творческому номеру.

«Организаторы, жюри увидели, что я показала себя как девушка интеллектуально развитая. Я знаю несколько языков, плюс я спортивная, потому что я им показывала творческий номер с крыльями, высокими сапогами, в купальнике. В общем-то, это было такое фееричное шоу», - рассказала о своем участии конкурсантка.

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Полина заявила, что надеется на бесспорную победу и готова представить свой регион и страну на высоком уровне.