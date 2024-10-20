Хирург назвал самые популярные пластические операции инстадив

Замечали когда-нибудь, что все инстадивы имеют схожие черты? Феномен такого явления объяснил пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, сейчас существуют определённые стандарты красоты, которым стремятся следовать все девушки. Рассказываем, какие операции стали популярны благодаря запрещённой сети и что стало причиной такой моды.

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Как появилась мода на «инстаграмное»* лицо

Глядя на идеальные кукольные лица в соцсетях, подписчицы блогеров-миллионников всё чаще приходят с их фотографиями в кабинет пластического хирурга и просят «сделать так же», рассказал RuNews24.ru пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

По его словам, у такой тенденции есть предыстория. В «Инстаграме»* есть фильтры и маски, которые за секунду делают лицо идеальным. Но постепенно людям захотелось иметь такую же внешность и в жизни, и они обратились ради этого к пластике.

Чтобы находиться в тренде и обрести популярность, верный способ — подражать селебрити и блогерам во всём, даже внешности.

Какие операции наиболее популярны

Инстанос

Самый востребованный вид операции — ринопластика. Каждый второй, отмечает Алексанян, недоволен своим носом. Но если раньше запросы были разные, благодаря соцсетям появилось понятие «инстанос» — короткий, вздёрнутый, с узкой спинкой. Между собой хирурги называют его свиным пятачком или собачьим носом. Да и подходит он далеко не всем.

Удаление комков Биша

Основоположницей фактурных скул по праву можно считать Анджелину Джоли. Удаление комков Биша делает лицо стройнее и выразительнее, убирая естественную припухлость. Однако у такой операции есть большой недостаток. При старении щёки в образовавшихся пустотах западают, а лицо выглядит измождённым.

Булхорн

Или так называемые губы уточкой. Чтобы не делать регулярно инъекции гиалуроновой кислоты, девушки начали обретать внешность мечты на хирургическом столе. При булхорне верхняя губа приподнимается и обретает объём и более выразительный контур. Но есть нюанс — такая операция проводится только по показаниям и зависит от индивидуальных особенностей лица.

Броулифт

С помощью броулифта можно достичь открытого и обольстительного взгляда за счёт приподнятых бровей, как, например, у модели Беллы Хадид. Проблема в том, что эта процедура не из лёгких и не каждый хирург с нею справится. Если перестараться, то можно всю жизнь проходить с удивлением на лице.

Лисьи глазки

Ещё одно нововведение сестёр Хадид — «лисьи глазки», или «кошачий взгляд». Такой эффект достигается с помощью кантопластики — коррекции формы глаз, когда уголок глаза приподнимается в нужную точку.

В чём минусы пластических операций по одному образцу

Пластическая хирургия появилась, чтобы бороться с внешними недостатками, а не перекраивать и без того красивое лицо, высказал своё мнение Алексанян. Сейчас же из-за соцсетей и моды на «инстаграмное» лицо девушки теряют свою индивидуальность и становятся одинаковыми.

Тренды — это временное явление, а переделанное лицо останется навсегда. Об этом стоит помнить.

Что будет актуально во все времена, так это быть собой — неповторимой, индивидуальной, особенной.

О том, какие пластические операции популярны среди россиян, ранее рассказал врач Лев Соцкий. Самая востребованная из них — блефаропластика.

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