Дерматолог поделилась, как сделать прием ванны еще полезнее

В дождливый осенний день горячая ванна — лучшее лекарство от хандры. «Вечерняя Москва» узнала у дерматолога Ирины Суховой, как сделать водные процедуры дома еще полезнее.

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Любителям водных процедур стоит помнить: чем выше градус, тем меньше времени стоит проводить в воде. Лучше отдать предпочтение нейтральной температуре — не более 35 градусов, чтобы не навредить коже, не привести ее к преждевременному старению и не повышать такими омовениями нагрузку на сердце. Проводить в воде эксперты советуют не более 30 минут.

Не стоит отказываться от использования во время купания различных трав и сборов. Но будьте очень внимательными с дозировкой, иначе можно заработать аллергию. Самые полезные травы — это шалфей, лаванда, мята, чабрец, ромашка. Они помогают успокоить кожу, нервную систему, расслабиться после тяжелого рабочего дня. Еще одно неплохое средство — горчица. Если растворить в ванне 100–200 граммов порошка, это окажет тонизирующее, антибактериальное и противовоспалительное действие. Можно также попробовать добавить около полутора литров молока — оно увлажнит кожу. После ванны лучше всего принять контрастный душ. Еще я рекомендую устраивать себе ароматерапию — это помогает настроиться на позитивный лад и расслабиться.

Деликатное очищение

Одним из самых эффективных средств для ванны считается скраб. Он помогает быстро убрать ороговевшие частицы кожи и глубокие загрязнения. Благодаря скрабированию улучшается внешний вид кожи, ее поверхность выравнивается. Главное — использовать скраб не чаще одного раза в неделю.

Цена: 300 рублей.

Больше пены

Многие воспринимают пену для ванн как бесполезную безделушку, однако можно приобрести очень эффективное средство, например, с успокаивающим эффектом — использование такой пены перед сном поможет быстрее заснуть.

Цена: 200 рублей.

Глубокое увлажнение

В холодное время года лучше отдать предпочтение маслу для тела, а не гелю для душа. Оно помогает увлажнить кожу , чтобы та выглядела более ровной, здоровой. Главное — аккуратно распределить масло по телу массажными движениями, чтобы напитать кожу.

Цена: 500 рублей.

Дышите, поры!

После недолгого распаривания кожи эффективнее всего воспользоваться глиняной маской. Она очистить поры и придаст коже свежий вид. Наносить ее стоит не более чем на 15 минут, иначе она может высушить кожу.

Цена: 150 рублей.

Мыла много не бывает

Если обзавестись натуральным мылом, то можно не только эффективно очистить кожу, но и привести ее в порядок — например, избавиться от высыпаний. Главное — выбирать средство с натуральным составом, без парабенов.

Цена: 200 рублей.

Щетку не забудь

В сочетании со скрабом лучше использовать щетку. Она помогает сделать процесс очищения эффективнее и избавиться от целлюлита.

Цена: 350 рублей.

Яркий ингредиент

Еще одна интересная вещица — так называемые бомбочки для ванны с полезными добавками. Они помогают улучшить кровообращение, расслабляют мышцы.

Цена: 350 рублей.

Только натуральное

После принятия ванны позаботьтесь об увлажнении — помимо масла можно использовать легкий лосьон (на фото вверху). Лучше выбирать без отдушек, чтобы не вызвать аллергию.

Цена: 200 рублей.

Как на курорте

Полезной привычкой станет добавление в ванну морской соли. Она снимает напряжение мышц, помогает расслабить их и оказывает противовоспалительный эффект.

Цена: 370 рублей.

Кожа скажет спасибо

Не стоит пренебрегать таким средством, как скраб для кожи головы. Он помогает справиться с избыточной жирностью, способствует росту волос. Средство можно использовать два-три раза в месяц.

Цена: 500 рублей.

Сахарное удовольствие

Если вы хотите сэкономить на покупке средств для ванны, то можно сделать часть продуктов для тела и лица самостоятельно. Например, для изготовления скраба вам понадобятся сахар, мед, масло, пластиковая емкость и эфирные масла при необходимости. Для начала смешайте мед, масло и сахар в пропорции 1:1:3 и тщательно перемешайте. Следите, чтобы консистенция оставалась густой и сахар не плавал в масле, при необходимости можно добавить еще сахара, пока не загустеет.

Очищаем и тонизируем

Для изготовления одной из самых эффективных очищающих масок вам потребуются желатин, активированный уголь и вода. Сперва нужно соединить желатин с водой, перемешать и дать основе 2–3 минуты, чтобы желатин разбух. Пока ждете, следует измельчить активированный уголь до порошкового состояния. Теперь нужно добавить его в желатин, снова перемешать и поставить в микроволновку на 2–3 минуты. Главное — не обжечься. Средство лучше использовать не чаще двух раз в неделю.

Полезные добавки для водных процедур

Лаванда

Одно из лучших успокаивающих масел, которое помогает расслабиться и хорошо уснуть.

Иланг-иланг

Эфирное масло илангиланга отличается успокаивающим и расслабляющим ароматом. Наносите его на кожу головы массирующими движениями, чтобы придать волосам ухоженный вид.

Чайное дерево

Обладает отличным противовоспалительным эффектом, помогает быстрее справиться с высыпаниями на коже.

Пачули

Это масло не только расслабляет, но и хорошо воздействует на состояние кожи, делает ее более гладкой.

Грейпфрут

Это масло отлично помогает при борьбе с целлюлитом и делает кожу более гладкой.

Кедр

Многофункциональное масло, которое содействует борьбе со стрессом и отлично помогает при дерматите.