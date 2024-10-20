Эксперт дала совет, как сохранить загар без солярия

Бьюти-эксперт Винер: сохранить загар помогут морковь и томаты. Лето прошло, а иметь красивый загар по-прежнему хочется. Чтобы не ходить еженедельно в солярий и уберечь себя от негативного влияния ультрафиолетовых лучей, бьюти-эксперт Юлианна Винер рассказала, какие продукты помогут дольше поддерживать бронзовый оттенок кожи.

Какие продукты поддерживают красивый загар

Морковь

Как отметила бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер в беседе с «Мослентой», в моркови содержатся вещества, придающие коже ровный золотистый оттенок, причём достаточно на долгое время. Также они защищают кожный покров от ультрафиолета.

Для максимальной пользы Виннер советует выпивать стакан морковного фреша перед походом в солярий или на пляж.

Абрикосы

В этом продукте много полезных веществ, которые защищают кожу от старения, снижают опасность влияния ультрафиолета, а также ускоряют появление загара.

Томаты

В помидорах много антиоксидантов, положительно влияющих на кожу. Они защищают её от УФ-излучения и действуют как лёгкое солнцезащитное средство. Достаточно выпить стакан томатного сока перед пляжем — как получите желаемый результат.

Шпинат и петрушка

Сохранить красивый загар в их составе помогают такие вещества, как:

бета-каротин;

аскорбиновая кислота;

лютеин.

Эти компоненты также защищают кожу от негативного влияния солнца.

Виноград

Винер советует есть виноград, чтобы сохранять водный баланс и снизить риск дерматологических патологий.