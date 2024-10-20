Новая мужская коллекция обуви FABI осень-зима 2024/2025

FABI представляет коллекцию мужской обуви осень-зима 2024/2025, посвященную исследованию эмоций и творчества. В ассортименте представлены модели из натуральной кожи в лаконичном и аутентичном ремесленном стиле.

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Пары из новой коллекции изготовлены из тщательно подобранных материалов по усовершенствованной технологии Flex GoodYear. Ключевая деталь — «островная» подошва, характерная для изделий ручной работы, с экологичным протектором.

Новые кроссовки Fabi PIERRE на подошве с высоким бортом — идеальный союз элегантности и простоты. Кроссовки выполнены из высококачественных материалов и дополнены узнаваемыми элементами. Благодаря лаконичному дизайну модель станет идеальным дополнением образа в стиле «спортивный шик», продемонстрировав сдержанную роскошь без излишеств.

Представленные в коллекции модели для повседневной носки и активного отдыха дополнены яркими, выполненными вручную, элементами в виде бархатных вставок, двухцветной подошвы и замшевых кисточек. Палитра варьируется от глянцевого до матового черного, от оливково-зеленого до натуральных теплых оттенков.

Благодаря постоянному поиску оригинальных стилей и фактур, бренд Fabi предлагает новые решения. В коллекции осень-зима 2024/2025 представлены модели, выполненные из замши и оленьей кожи — исторического материала, переосмысленного с помощью глянцевых деталей с набивкой. Новая высококачественная телячья кожа Pompiero черного и темно- коричневого оттенков подчеркивает мастерство исполнения и современный вид обуви, в том числе культовых моделей Appaloosa и Janeiro.

Эстетика FABI, основанная на стремлении к инновациям и качеству, превращает в шедевр каждое изделие. Внимание к выбору материалов, отличительные знаки на заднике и стеганые детали — все это создает ощущение свободы и движения, как в долгом путешествии вне времени.