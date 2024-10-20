Певица Шер в топе снялась с 38-летним возлюбленным

Певица Шер в топе вышла в свет со своим 38-летним возлюбленным, музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Шер и Александр Эдвардс посетили церемонию введения в Зал славы рок-н-ролла, которая состоялась 19 октября в Кливленде. Влюбленные позировали на красной дорожке вместе с сыном продюсера Слэшем. Певица была одета в черный топ с длинными рукавами, кожаную макси-юбку и ботинки. Артистка добавила к образу ремни и массивную цепь. Александр Эдвардс выбрал кожаную рубашку, брюки, очки и ботинки.

Шер и Александр Эдвардс начали встречаться в сентябре 2022-го. В декабре того же года артистка намекнула на помолвку с продюсером. Однако позже в окружении исполнительницы заверили, что та не получала предложения руки и сердца, а кольцо, которым она поспешила похвастаться в социальных сетях, — это просто «подарок».

В мае 2023 года стало известно, что Шер и Александр Эдвардс расстались. Однако в середине сентября знаменитостей засняли за ужином в ресторане Funke в Беверли-Хиллз.