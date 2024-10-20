Эксперт рассказала, как выбрать себе пластического хирурга

Главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова рассказала, как выбрать пластического хирурга.

«Важно обращать внимание на квалификацию хирурга, наличие сертификатов, опыт работы. Также стоит ознакомиться с его портфолио, посмотреть фотографии до и после операций», — цитирует Мантурову РИА Новости.

Кроме того, стоит обратить внимание на клинику, в которой работает хирург. Важное значение имеет и ваше личное впечатление от первой консультации с ним.

Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что регулярные тренировки дома или в спортзале и специальная техника дыхания помогут снизить тревожность и улучшить настроение.