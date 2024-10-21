GUESS представляет новую коллекцию осень-зима 2024

GUESS представляет коллекцию FW24
В новом сезоне GUESS представляет коллекцию, пропитанную ностальгией по прошлому.
Женская коллекция
Art of living
Линейка трикотажных изделий “Art of living” предлагает широкий выбор моделей, дополненных принтом пейсли. Коллекция наполнена ключевыми трендами наступающей зимы – сочетание воздушных, свободных и облегающих фигуру линий, многослойность, искусственная кожа, а также пуховики и пальто с металлическим отливом.
Rockstar girlfriend
Линейка “Rockstar girlfriend” выполнена в стиле бохо-шик и предлагает платья, пальто, куртки, джинсы и аксессуары. Модели дополнены анималистичными принтами, а также кружевными вставками и цепями. Среди верхней одежды — двусторонние пуховики, жилеты и пальто с акцентами из искусственного меха и мексиканскими воротниками. Модели представлены, как в яркой палитре, так и в базовых оттенках.
Enchanted
Осень-зима в линейке “Enchanted” представлена в гламурном, но минималистичном стиле. Зебровые узоры, эко-мех, абстрактные розы, искусственная кожа, акцентные стежки и вставки.
Denim
В денимной коллекции широкий выбор джинсов, брюк-карго, курток, корсетных топов, юбок, комбинезонов и утепленных леггинсов. В составе ткани присутствует переработанная шерсть и шерстяные смеси, что обеспечивает тепло и комфорт в холодную погоду.
Мужская коллекция
Contemporary Aesthetic
Коллекция курток, брюк из денима, рубашек и свитеров Men’s Contemporary Aesthetic вдохновлена японскими мотивами и выполнена в пастельных тонах. В линейке преобладают приталенные силуэты, обтекаемый крой, мягкие ткани.
Wanderlust
Линейка “Wanderlust” создана для любителей городских приключений. В этом сезоне в центре внимания трикотаж и верхняя одежда. Толстовки, рубашки и свитеры дополнены цветочной вышивкой. Линейка выполнена в теплых природных тонах.
Speakeasy
В элегантной коллекции “Speakeasy” широкий выбор одежды для любого случая: от сшитых вручную пальто с фирменным логотипом бренда и костюмов в стиле Принца Уэльского до горнолыжных пуховиков. В линейке сочетаются проверенные временем ткани и высокотехнологичные материалы, дополненные фирменными деталями.
Denim
От джинсов из переработанной шерсти с мягкой подкладкой TERMOTECH, стрейч-денима с технологией COOL MAX до терморегулирующего денима WARM TOUCH, ультрамягкого CACHEMIRE и аутентичных джинсовых тканей – в новом сезоне широкий выбор денима на любой вкус.
Коллекция включает в себя вещи в винтажном стиле и классические фасоны, а также современные модели с эксклюзивными принтами и деталями в стиле GUESS.