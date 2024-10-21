GUESS представляет новую коллекцию осень-зима 2024

В новом сезоне GUESS представляет коллекцию, пропитанную ностальгией по прошлому.

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Женская коллекция

Art of living

Линейка трикотажных изделий “Art of living” предлагает широкий выбор моделей, дополненных принтом пейсли. Коллекция наполнена ключевыми трендами наступающей зимы – сочетание воздушных, свободных и облегающих фигуру линий, многослойность, искусственная кожа, а также пуховики и пальто с металлическим отливом.

Rockstar girlfriend

Линейка “Rockstar girlfriend” выполнена в стиле бохо-шик и предлагает платья, пальто, куртки, джинсы и аксессуары. Модели дополнены анималистичными принтами, а также кружевными вставками и цепями. Среди верхней одежды — двусторонние пуховики, жилеты и пальто с акцентами из искусственного меха и мексиканскими воротниками. Модели представлены, как в яркой палитре, так и в базовых оттенках.

Enchanted

Осень-зима в линейке “Enchanted” представлена в гламурном, но минималистичном стиле. Зебровые узоры, эко-мех, абстрактные розы, искусственная кожа, акцентные стежки и вставки.

Denim

В денимной коллекции широкий выбор джинсов, брюк-карго, курток, корсетных топов, юбок, комбинезонов и утепленных леггинсов. В составе ткани присутствует переработанная шерсть и шерстяные смеси, что обеспечивает тепло и комфорт в холодную погоду.

Мужская коллекция

Contemporary Aesthetic

Коллекция курток, брюк из денима, рубашек и свитеров Men’s Contemporary Aesthetic вдохновлена японскими мотивами и выполнена в пастельных тонах. В линейке преобладают приталенные силуэты, обтекаемый крой, мягкие ткани.

Wanderlust

Линейка “Wanderlust” создана для любителей городских приключений. В этом сезоне в центре внимания трикотаж и верхняя одежда. Толстовки, рубашки и свитеры дополнены цветочной вышивкой. Линейка выполнена в теплых природных тонах.

Speakeasy

В элегантной коллекции “Speakeasy” широкий выбор одежды для любого случая: от сшитых вручную пальто с фирменным логотипом бренда и костюмов в стиле Принца Уэльского до горнолыжных пуховиков. В линейке сочетаются проверенные временем ткани и высокотехнологичные материалы, дополненные фирменными деталями.

Denim

От джинсов из переработанной шерсти с мягкой подкладкой TERMOTECH, стрейч-денима с технологией COOL MAX до терморегулирующего денима WARM TOUCH, ультрамягкого CACHEMIRE и аутентичных джинсовых тканей – в новом сезоне широкий выбор денима на любой вкус.

Коллекция включает в себя вещи в винтажном стиле и классические фасоны, а также современные модели с эксклюзивными принтами и деталями в стиле GUESS.