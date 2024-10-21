43-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном купальнике бренда GAL Floripa, соосновательницей которого является. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя манекенщица снялась на пляже на фоне моря. Она надела лиловое бикини, которое частично обнажало ее грудь, распустила волосы и выбрала в качестве украшения золотистый браслет и цепочку с кулоном в виде буквы А.

Известно, что упомянутый бренд модель создала со своей сестрой Алин Амбросио и лучшей подругой Жизель Кориа.

«Выросшие в Бразилии, мы проводили лето вместе на пляже и погружались в природную красоту "Волшебного острова" [речь о расположенном на острове городе Флорианополисе], большую часть времени нося бикини. Поэтому, естественно, они стали для нас второй кожей», — говорится в описании на сайте марки.

Ранее в октябре Алессандра Амбросио обнажила ягодицы на вечеринке после показа бренда Victoria's Secret в Нью-Йорке.