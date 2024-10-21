Стилист назвала необходимые вещи на осень

Польская стилистка Ориона Робб назвала необходимые вещи на осень. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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В первую очередь эксперт отметила свободный или приталенный блейзер, белую рубашку, джинсы с высокой посадкой, а также кожаные брюки. В последнем случае Робб рекомендует присмотреться к моделям черных или бордовых цветов.

Вдобавок, по мнению Робб, в женском гардеробе должны присутствовать кожаная куртка, брюки с широкими штанинами, трикотажные кардиганы и стеганые куртки.

«Стеганые куртки вернулись в моду. Они буквально были везде. Я бы обязательно приняла во внимание тип фигуры, а также то, сколько слоев одежды вы собираетесь надевать под куртку, поскольку она может создать эффект громоздкости», — пояснила она.

Кроме того, специалист посоветовала обратить внимание на черные сапоги и объемный шарф.

«Шарф из плотного материала — отличный аксессуар, и здесь вы действительно можете поиграть с разными текстурами и цветами», — заключила собеседница издания.

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