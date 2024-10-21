Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в купальнике. Актриса выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя Наталья Рудова позировала в лифе бикини, который был украшен золотистыми пайетками. Актриса также надела серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами в бассейне на фоне статуи.

Артистка не скрывает, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию Натальи Рудовой, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Знаменитость отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин.

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До этого Наталья Рудова призналась, что последний раз по-настоящему влюблялась 10 лет назад. Актриса сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки». Звезда сериала «Универ» также рассказывала, что получает сообщения от известных женатых мужчин. Она считает, что в современном обществе «все понятия подменили», поэтому «никто ничего не боится».

Ранее жена Эрнста показала фигуру в крошечном бикини.