Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в сияющем платье с декольте без бюстгальтера. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли позировала в золотом макси-платье с декольте, которое было украшено стразами. Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма добавила к наряду массивные серьги и цепочку с кулоном. Визажисты сделали модели макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты уложили волосы в локоны. В этом образе Роузи появилась на светском мероприятии Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе.

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На прошлой неделе Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в одежде из своей коллаборации с брендом Wardrobe.Nyc. Модель примерила черное прозрачное боди в сетку, но не стала надевать бюстгальтер. Звезда подиумов добавила к нему широкие брюки и ботинки с острым мысом. Визажисты сделали Роузи макияж в естественном стиле, а стилисты по волосам — объемную укладку.

Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. У пары есть сын Джек и дочь Изабелла Джеймс.

Ранее возлюбленная Джейсона Стетхэма показала фигуру в вязаном платье без бюстгальтера.