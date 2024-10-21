Александр Рогов рассказал, с чем носить меховую дубленку

Ведущий «Модного приговора», стилист и дизайнер Александр Рогов призвал носить меховую дубленку с джинсами. Об этом он написал в своемTelegram-канале.

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Александр Рогов заявил, что стиль бохо, с подачи нового креативного директора бренда Chloe Чемены Камали, переживает второе дыхание. По этой причине стилист предложил вдохновиться образами главной героини фильма «Почти знаменит» Пенни Лейн, которую сыграла актриса Кейт Хадсон.

«Любимым предметом гардероба Пенни было пальто-дубленка с мехом — оно стало одной из самых горячих вещей этого сезона!!!» — написал Рогов.

Ведущий «Модного приговора» рекомендовал носить дубленку с «джинсами, мужскими брюками, трениками и мягким обтягивающим трикотажем».

До этого Александр Рогов заявил, что прозрачные вещи будут актуальны этой осенью. Стилист советовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал новый способ носить многослойные образы.