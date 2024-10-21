Бьюти-средства, которые нельзя одалживать даже подруге

Как бы вы не любили подругу, есть вещи, которыми вы не можете поделиться даже с самым близким по духу человеком. И речь идет о косметических средствах, которые так быстро оказываются в косметичке приятельницы, если они ей приглянулись. Дерматолог Елена Круглова рассказала, чем опасно совместное использование косметики.

Карандаш и помада для губ

Казалось бы, что такого, если подруга возьмет карандаш всего один раз? Не стоит.

Елена: «Любые продукты, которые контактируют со слизистой, автоматически становятся вашими без возможности поделиться». Все дело в том, что бактерии буквально на глазах попадают на слизистые другого человека, вы не можете точно знать, есть ли у вашей подруги тот же герпес или другие инфекции, а потому вежливо откажите, если вас попросят одолжить средство.

Средства в баночках

Сегодня большинство из нас приобретают средства с дозаторами или докупают последние для удобного использования того же «тональника» или уходового крема. Если вы оставляете средство в банке, ни в коем случае не отдавайте его другому человеку.

Елена: «Откуда вы можете знать, будет ли подруга использовать шпатель или, хотя бы, ватные палочки, чтобы набрать средство? Она может пользоваться просто пальцами, тем самым занеся бактерии в ваше средство». В противном случае вы получите как минимум раздражение на лице.

Дезодоранты

Еще одно средство, которое должно быть лично вашим. Не обращайте внимания на указание производителя об антибактериальном средстве, оно не способно справиться с таким количеством бактерий, которое получит сразу от двух людей. Особенно опасно использовать средство при повреждении кожи, а вы не можете точно знать, как использовала ваш дезодорант подруга. Не рискуйте.

Тушь для ресниц

Особенно популярный продукт для «обмена». На первый взгляд, безобидно, но, как уже говорил наш эксперт, любые средства, которые контактируют со слизистой, не могут использоваться сразу несколькими людьми. Бактерии, которые вы получите на щеточке после использования туши подругой, приведут к конъюнктивиту и другим опасным болезням глаз.