Что такое ирландские кудри и как за ними правильно ухаживать

Мы, женщины, конечно, бываем довольно последовательными в своей логичности — прямое нам непременно нужно завить, а кудрявое, разумеется, рапрямить. Но иногда вдруг возникает желание выяснить, а как использовать данную природой структуру волос с максимальной пользой для своей красоты? И тогда можно выяснить прекрасное. Например, «ирландские волны» или «ирландские кудри», которые подходят волосам, которые и не прямые, и не кудрявые (чем и бесят обычно). Что это такое, как узнать, что именно они у вас таки есть и как с ними управляться в домашних условиях?

© Unsplash

Что такое ирландские волны?

«Ирландские волны» или «ирландские кудри» — это волосы с неравномерным рисунком завитков. Как правило, волосы имеют больше завитков или волн в нижней части, а верхняя часть более прямая и менее волнистая.

«Дилемма возникает потому, что при сушке волос воздухом нижние секции сохраняют больше влаги и высыхают медленнее, что приводит к более выраженным кудрям. В отличие от этого, верхние слои, которые более открыты, сохнут быстрее и часто более повреждены из-за таких факторов, как воздействие солнца, мелирование и термическая укладка», — рассказывает стилист со стажем работы 22 года Евгения Куклина. «Люди с минимальным количеством слоев или со стрижками с „тупым“ срезом чаще замечают эту неровность, так как более длинные верхние слои утяжеляют волосы, из-за чего они кажутся более прямыми. Кроме того, верхний слой больше подвержен воздействию воздуха и трения, что приводит к появлению пушистости».

Как укладывать ирландские волны

Стоит отказаться от горячих инструментов — выпрямителя для волос и щипцов для завивки — и носить волосы естественным образом.На то, чтобы полностью проявить свою истинную форму локонов, могут уйти годы, если вы ранее подвергали волосы химическому или термическому воздействию, и они должны отрасти.

По мнению стилиста, лучший способ улучшить текстуру волос, которые с трудом удерживают завиток, — это увлажнение и фиксация.

«Для создания четких и выразительных локонов без ощущения жесткости и липкости я использую отличный состав: сначала наношу мусс на подсушенные полотенцем волосы, затем сверху наношу гель», — говорит она.

Я бережно сжимаю пальцами большие участки волос и даю им высохнуть на воздухе, не прикасаясь больше к волосам'. По такому же принципу можно попробовать укладку волос феном с диффузором, но от подходит только для идеально здоровых волос (что, надо понимать, редкость наподобие розового фламинго).

Евгения советует обратиться к стилисту, специализирующемуся на кудрях, чтобы стрижка имела целостную форму. Тепловая укладка может повредить ваши волны и сделать более прямые части ваших ирландских волн еще более прямыми и плоскими. Еще рекомендуется держаться подальше от плотных и жирных кремов — они, как правило, утяжеляют волосы, а ирландским волнам нужно больше подъема и движения, чтобы ожить.